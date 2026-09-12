C’est quoi ton entreprise ? Iteipmai Melay Chemillé-en-Anjou

Informations pratiques

Chemillé-en-Anjou

C’est quoi ton entreprise ? Iteipmai

Melay 3 Croix de belle tête Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 14:00:00

fin : 2026-10-02 16:00:00

Date(s) :

2026-10-02

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’un institut de recherche de plantes.

L’iteipmai (Institut de recherche pour le développement des plantes médicinales, aromatiques et à parfum) développe des références techniques, améliore les itinéraires culturaux, évalue la qualité des productions et accompagne les acteurs de la filière vers des pratiques innovantes et durables. Du champ expérimental au laboratoire, suivez le parcours de recherche de nos plantes.

Visites gratuites sur INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 10 septembre 10 H.

C’est quoi ton entreprise ?

C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Melay 3 Croix de belle tête Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What’s your company? Get a behind-the-scenes look at a plant research institute.

L’événement C’est quoi ton entreprise ? Iteipmai Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges