C’est quoi ton entreprise ? Janneau Menuiserie Rue du Luxembourg Sèvremoine

C’est quoi ton entreprise ? Janneau Menuiserie Rue du Luxembourg Sèvremoine jeudi 9 octobre 2025.

C’est quoi ton entreprise ? Janneau Menuiserie

Rue du Luxembourg Parc d’Activité du Val de Moine 2 Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09 14:00:00

fin : 2025-10-30 15:30:00

Date(s) :

2025-10-09 2025-10-16 2025-10-23 2025-10-30

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’un fabricant de fenêtres et de portes sur-mesure

Depuis 50 ans sous l’impulsion d’Henri Janneau, le petit atelier d’artisan est devenu un acteur majeur de la menuiserie. Positionné depuis sa création, en grande partie sur le marché de la rénovation, le groupe Janneau affiche de fortes ambitions dans l’innovation. Pour autant le leitmotiv cher à son fondateur demeure le même Conservons notre âme d’artisans .

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre 10 H.

C’est quoi ton entreprise ? C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. L’occasion pour les plus jeunes de découvrir les différents secteurs d’activités et peut-être susciter des vocations… Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Rue du Luxembourg Parc d’Activité du Val de Moine 2 Sèvremoine 49230 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

English :

What’s your business? Get a behind-the-scenes look at a custom window and door manufacturer

German :

Was ist dein Unternehmen? Blick hinter die Kulissen eines Herstellers von maßgefertigten Fenstern und Türen

Italiano :

Qual è la vostra attività? Uno sguardo dietro le quinte di un produttore di finestre e porte su misura

Espanol :

¿Cuál es su negocio? Conozca entre bastidores a un fabricante de ventanas y puertas a medida

L’événement C’est quoi ton entreprise ? Janneau Menuiserie Sèvremoine a été mis à jour le 2025-09-04 par Pôle Tourisme ôsezMauges