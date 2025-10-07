C’est quoi ton entreprise ? Jarry Productions Horticoles La petite Saulaie Mauges-sur-Loire

La petite Saulaie, Bourgneuf-en-Mauges, Mauges-sur-Loire, Maine-et-Loire

7-9 octobre 2025, 10:00-11:30

fin : 2025-10-09 11:30:00

2025-10-07 2025-10-08 2025-10-09

Depuis 1976, JARRY met en œuvre toute son expérience, son savoir-faire et son sens de l’innovation pour répondre aux évolutions du marché végétal et plus particulièrement de l’horticulture ornementale. l’entreprise apporte une énergie toute particulière à l’innovation grâce à des technologies de pointe lui permettant de répondre aux évolutions du monde végétal. Du semis au produit fini, découvrez toutes les étapes horticoles !

Visites gratuites sur INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre à 10 h

C’est quoi ton entreprise ? » est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. Programme élaboré par Ôsez Mauges .

+33 2 41 72 62 32

English :

What’s your business? Behind the scenes of a horticulturist

German :

Was ist dein Betrieb? Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen eines Gärtners

Italiano :

Scoprite cosa succede dietro le quinte di un’azienda florovivaistica

Espanol :

Descubra lo que ocurre entre bastidores en una empresa hortícola

