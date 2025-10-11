C’est quoi ton entreprise ? La Belle et le Clochard Beaupréau Beaupréau-en-Mauges

C’est quoi ton entreprise ? La Belle et le Clochard Beaupréau Beaupréau-en-Mauges samedi 11 octobre 2025.

Début : 2025-10-11 14:00:00

fin : 2025-10-25 14:45:00

2025-10-11 2025-10-25

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’un salon de toilettage pour chiens

Et si les chiens avaient eux aussi droit à leurs moments de détente ? Rencontrez Christelle Pasquier dans son salon de toilettage pour chiens. Découvrez les différentes techniques de coupe suivant les races. Cette visite vous permettra de rencontrer d’adorables chiens qui se feront chouchouter pour leur plus grand bonheur !

Visites gratuites sur INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre, 10 h.

« C’est quoi ton entreprise ? » est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses de métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Beaupréau 95 rue Jules Verne Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

English :

What’s your business? Go behind the scenes of a dog grooming salon

German :

Was ist dein Geschäft? Blick hinter die Kulissen eines Hundefriseursalons

Italiano :

Qual è la tua attività? Dietro le quinte di un salone di toelettatura per cani

Espanol :

¿Cuál es tu negocio? Entre bastidores de una peluquería canina

