C’est quoi ton entreprise ? La Commanderie de l’Érablière Chemillé Chemillé-en-Anjou

2025-10-04 14:00:00

2025-10-11 15:00:00

2025-10-04 2025-10-05 2025-10-11 2025-10-12 2025-10-26

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’une brasserie artisanale

Une brasserie audacieuse qui vous emmène sur des créations inédites et originales. Le brasseur, Stéphane, riche de ses racines franco-canadiennes souhaite proposer des saveurs non standardisées. Quand l’originalité de la recette s’allie à la rigueur du processus de brassage, plaisir et émotions sont au rendez-vous lors de la dégustation !

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre 10 H.

C’est quoi ton entreprise ?

C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Chemillé 26 Bis Rue de la Broderie Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

English :

What’s your business? Go behind the scenes of a craft brewery

German :

Was ist dein Betrieb? Blicken Sie hinter die Kulissen einer handwerklichen Brauerei

Italiano :

Qual è la tua attività? Andare dietro le quinte di un birrificio artigianale

Espanol :

¿Cuál es tu negocio? Entre bastidores de una fábrica de cerveza artesanal

