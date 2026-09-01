C’est quoi ton entreprise ? La Halte du Coeur Beaupréau Beaupréau-en-Mauges
mercredi 7 octobre 2026 · Beaupréau · Beaupréau-en-Mauges
Informations pratiques
Beaupréau-en-Mauges
C’est quoi ton entreprise ? La Halte du Coeur
Beaupréau 100 Rue Gustave Eiffel Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 14:00:00
fin : 2026-10-21 15:30:00
Date(s) :
2026-10-07 2026-10-14 2026-10-21
C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’une association d’aide alimentaire
Forte de près de 40 ans d’expérience, la Halte du Coeur, association d’aide alimentaire en milieu rural, lutte contre le gaspillage alimentaire et la précarité. Cette visite vous permettra d’en savoir un peu plus sur ce modèle économique unique au carrefour de l’industrie et du social.
Visites gratuites sur INSCRIPTION.
Inscriptions à partir du 10 septembre, 10h.
« C’est quoi ton entreprise ? » est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses de métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.
Programme élaboré par Ôsez Mauges. .
Beaupréau 100 Rue Gustave Eiffel Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32
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English :
What’s your business? Get a behind-the-scenes look at a food aid organization
L’événement C’est quoi ton entreprise ? La Halte du Coeur Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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