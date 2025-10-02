C’est quoi ton entreprise ? La Manufacture Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire

Montjean-sur-Loire 42 Rue Albert-René-Biotteau Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

2025-10-02 10:00:00

2025-10-02 12:00:00

2025-10-02 2025-10-09 2025-10-16

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’une manufacture de chaussures.

Artisan chausseur depuis 1927, La Manufacture perpétue un savoir-faire d’exception la fabrication de chaussures made in France. Entre héritage et innovation, les femmes et les hommes qui travaillent dans l’atelier ont la volonté de préserver l’identité de La Manufacture tout en se réinventant sans cesse. La visite suit tout le processus de fabrication d’une chaussure.

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre 10 h.

C’est quoi ton entreprise ? C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. L’occasion pour les plus jeunes de découvrir les différents secteurs d’activités et peut-être susciter des vocations… Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

English :

What’s your business? Take a behind-the-scenes look at a shoe factory.

German :

Was ist deine Firma? Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen einer Schuhmanufaktur.

Italiano :

Qual è la tua attività? Date un’occhiata al dietro le quinte di una fabbrica di scarpe.

Espanol :

¿Cuál es tu negocio? Echa un vistazo entre bastidores a una fábrica de zapatos.

