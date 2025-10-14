C’est quoi ton entreprise ? La P’tite Fabric Chemillé Chemillé-en-Anjou

C’est quoi ton entreprise ? découvrez l’envers du décor d’une boutique d’artisans-créateurs

Une boutique pas comme les autres, où la créativité et l’artisanat local sont à l’honneur ! Cette boutique collaborative rassemble 25 univers de créateurs passionnés, tous réunis autour d’une même envie vous proposer des pièces faites main, uniques et locales comme des bijoux, déco, parfums, maroquinerie, meubles…

Chaque visite sera unique avec la rencontre d’un créateur spécifique qui vous fera découvrir son savoir-faire, la matière qu’il exploite avec démonstration à l’appui !

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre 10 h.

C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

English :

Discover what goes on behind the scenes of a designer boutique

German :

C’est quoi ton entreprise? Entdecken Sie den Blick hinter die Kulissen einer Handwerker- und Designerboutique

Italiano :

Uno sguardo al dietro le quinte di una boutique artigianale-creativa

Espanol :

¿Cuál es tu negocio? Echa un vistazo entre bastidores a una boutique artesanal-creativa

