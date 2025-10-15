C’est quoi ton entreprise ? Labio gourmand La Renaudière Sèvremoine

C’est quoi ton entreprise ? Labio gourmand

La Renaudière 8 La Chaise Sèvremoine Maine-et-Loire

Début : 2025-10-15 10:00:00

fin : 2025-10-29 11:00:00

2025-10-15 2025-10-21 2025-10-29

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’une biscuiterie

Labio Gourmand est une entreprise de création et fabrication de biscuits bio. Conçus de manière artisanale, les biscuits sont façonnés un à un et cuits au four à bois. Des recettes originales sucrées comme salées sont réalisées au gré des envies d’Anthony pour proposer des goûters bios, sains, gourmands et sans emballage. Suivez le parcours original de ce pâtissier qui vous expliquera toutes les étapes de son métier de la matière première choisie au biscuit final.

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre 10 H.

C’est quoi ton entreprise ? C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

La Renaudière 8 La Chaise Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

English :

What’s your business? Go behind the scenes of a cookie factory

German :

Was ist dein Unternehmen? Blicken Sie hinter die Kulissen einer Keksfabrik

Italiano :

Qual è la tua attività? Dietro le quinte di una fabbrica di biscotti

Espanol :

¿Cuál es tu negocio? Entre bastidores de una fábrica de galletas

