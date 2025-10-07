C’est quoi ton entreprise ? Lacroix Electronics Beaupréau Beaupréau-en-Mauges

Beaupréau 220 rue Léonard de Vinci Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Début : 2025-10-07 17:30:00

fin : 2025-10-07 19:00:00

2025-10-07 2025-10-15

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’un atelier de fabrication de cartes électroniques.

L’activité Electronics de Lacroix est spécialisée dans la fabrication de cartes électroniques depuis plus de 50 ans. Elle offre des solutions technologiques innovantes pour divers secteurs (industrie, domotique, avionique civile, défense et santé) et est spécialisée dans la conception sur mesure. Lacroix à Beaupréau propose un accompagnement complet pour répondre aux défis technologiques actuels. Reconnue comme le site de production le plus moderne d’Europe combinant technologie de pointe et forte conviction environnementale.

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre 10 H.

C’est quoi ton entreprise ?

C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. L’occasion pour les plus jeunes de découvrir les différents secteurs d’activités et peut-être susciter des vocations…

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Beaupréau 220 rue Léonard de Vinci Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

English :

What’s your business? Get a behind-the-scenes look at an electronic board manufacturing workshop.

German :

Was ist deine Firma? Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen einer Werkstatt, in der elektronische Karten hergestellt werden.

Italiano :

Qual è la vostra azienda? Date un’occhiata al dietro le quinte di un’officina di produzione di schede elettroniche.

Espanol :

¿Cuál es su empresa? Eche un vistazo entre bastidores a un taller de fabricación de placas electrónicas.

