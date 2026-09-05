C’est quoi ton entreprise ? L’Atelier Insolite Saint-Germain-sur-Moine Sèvremoine

Informations pratiques

Sèvremoine

C’est quoi ton entreprise ? L’Atelier Insolite

Saint-Germain-sur-Moine 6 rue de l’éventard Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05 10:30:00

fin : 2026-10-23 12:30:00

Date(s) :

2026-10-05 2026-10-09 2026-10-23 2026-10-28

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’un fabriquant de chaussures

Installé dans les anciens locaux de chez GEP à Saint Germain sur Moine, L’Atelier Insolite produit du sabot et de la botte plastique exclusivement pour la marque Blackfox qui est aujourd’hui le leader européen de la distribution du chaussant de jardin. Vous découvrirez ainsi comment fonctionne un carrousel d’injection et nous vous montrerons aussi les coulisses pour concevoir un chaussant pour qu’il convienne à vos pieds.

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 10 septembre 10 h.

C’est quoi ton entreprise ? C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. L’occasion pour les plus jeunes de découvrir les différents secteurs d’activités et peut-être susciter des vocations… Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Saint-Germain-sur-Moine 6 rue de l’éventard Sèvremoine 49230 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What’s your business? A behind-the-scenes look at a shoe manufacturer

L’événement C’est quoi ton entreprise ? L’Atelier Insolite Sèvremoine a été mis à jour le 2026-09-05 par Pôle Tourisme ôsezMauges