C’est quoi ton entreprise ? Le Fumoir ZA des Taillis Orée d’Anjou vendredi 3 octobre 2025.

ZA des Taillis Champtoceaux Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-10-03 11:00:00

fin : 2025-10-30 12:00:00

2025-10-03 2025-10-04 2025-10-09 2025-10-10 2025-10-11 2025-10-16 2025-10-17 2025-10-18 2025-10-23 2025-10-24 2025-10-25 2025-10-30 2025-10-31

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’un fumoir à poisson

Fort de 20 ans d’expériences, le Fumoir prépare et fume ses poissons et saumons de façon artisanale. Chaque recette révèle et sublime le caractère du produit.

Une visite qui devrait enchanter vos papilles !

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre 10 H.

C’est quoi ton entreprise ? C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. L’occasion pour les plus jeunes de découvrir les différents secteurs d’activités et peut-être susciter des vocations… Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

ZA des Taillis Champtoceaux Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

English :

What’s your business? Get a behind-the-scenes look at a fish smokehouse

German :

Was ist dein Unternehmen? Blick hinter die Kulissen einer Fischräucherei

Italiano :

Qual è la tua attività? Dietro le quinte di un affumicatoio di pesce

Espanol :

¿Cuál es su negocio? Entre bastidores de un ahumadero de pescado

