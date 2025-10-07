C’est quoi ton entreprise ? Le Grenier du Tissage Route de Saint-Aubin Sèvremoine

Route de Saint-Aubin Le Longeron Sèvremoine Maine-et-Loire

Début : 2025-10-07 11:00:00

fin : 2025-10-07 12:30:00

2025-10-07

C’est quoi ton entreprise ? découvrez l’envers du décor d’un atelier de linge de maison.

Le magasin le Grenier du Tissage, adossé à l’entreprise Mulliez-Flory vous propose de découvrir son savoir-faire textile à travers leur linge de maison haut de gamme. Ce magasin d’entreprise propose une visite inédite pour mieux connaître les ficelles de leurs métiers et ces produits présents partout dans nos maisons.

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre, 10h.

« C’est quoi ton entreprise ? » est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses de métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Route de Saint-Aubin Le Longeron Sèvremoine 49710 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

English :

Discover what goes on behind the scenes in a linen workshop.

German :

Was ist dein Unternehmen? Erfahren Sie, wie es hinter den Kulissen eines Wäscheateliers aussieht.

Italiano :

Scoprite cosa succede dietro le quinte di un laboratorio di biancheria per la casa.

Espanol :

Descubra lo que ocurre entre bastidores en un taller de ropa de hogar.

