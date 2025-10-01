C’est quoi ton entreprise ? Le Panier Bio du Moulin Le Moulin Moine Beaupréau-en-Mauges

C’est quoi ton entreprise ? Le Panier Bio du Moulin

Le Moulin Moine Jallais Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Début : 2025-10-01 09:30:00

fin : 2025-10-08 11:30:00

2025-10-01 2025-10-04 2025-10-08 2025-10-11 2025-10-15 2025-10-16 2025-10-18 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-25 2025-10-29

C’est quoi ton entreprise ? découvrez l’envers du décor de la culture de chanvre

Du chanvre ? Cette plante, aux multiples vertus, permet de soulager maux et stress. Exploitation familiale, à taille humaine, le Panier Bio du Moulin explique son savoir-faire et sa volonté de garantir la traçabilité de ses produits. Ils vous feront découvrir les étapes de la culture, de la transformation et leur gamme de produits 100 % BIO des fleurs de chanvre, des infusions, des macérats huileux…

Soyez curieux, vos sens vont s’éveiller !

Visites gratuites sur INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre 10 H.

C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

English :

What’s your business? Find out what goes on behind the scenes of hemp growing

German :

Was ist dein Unternehmen? Erfahren Sie mehr über die Hintergründe des Hanfanbaus

Italiano :

Scoprite cosa succede dietro le quinte della coltivazione della canapa

Espanol :

Descubra qué se cuece entre bastidores en el cultivo del cáñamo

