C’est quoi ton entreprise ? Le petit Lérot Le Longeron Sèvremoine

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’un verger
Une visite d’un verger résolument tourné vers la protection de la nature ? C’est ce que vous propose de découvrir Mathieu à travers une sortie au milieu des fraisiers, des arbustes et des arbres fruitiers, accompagné bien sûr, d’une dégustation de confitures et autres produits transformés sur la ferme !
Visites gratuites SUR INSCRIPTION.
Inscriptions à partir du 11 septembre 10 H.
C’est quoi ton entreprise ? C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.
Programme élaboré par Ôsez Mauges. .
English :
What’s your business? Go behind the scenes of an orchard
German :
Was ist dein Betrieb? Blick hinter die Kulissen eines Obstgartens
Italiano :
Qual è la vostra attività? Dietro le quinte di un frutteto
Espanol :
¿Cuál es su negocio? Entre los bastidores de un huerto
