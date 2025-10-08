C’est quoi ton entreprise ? Le petit Lérot Le Longeron Sèvremoine

Le Longeron La Baudrière Sèvremoine Maine-et-Loire

Début : 2025-10-08 14:00:00

fin : 2025-10-08 15:30:00

2025-10-08 2025-10-11 2025-10-22

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’un verger

Une visite d’un verger résolument tourné vers la protection de la nature ? C’est ce que vous propose de découvrir Mathieu à travers une sortie au milieu des fraisiers, des arbustes et des arbres fruitiers, accompagné bien sûr, d’une dégustation de confitures et autres produits transformés sur la ferme !

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre 10 H.

C’est quoi ton entreprise ? C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

