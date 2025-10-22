C’est quoi ton entreprise ? L’Ecocyclerie des Mauges Saint-Quentin-en-Mauges Montrevault-sur-Èvre
C’est quoi ton entreprise ? L’Ecocyclerie des Mauges Saint-Quentin-en-Mauges Montrevault-sur-Èvre mercredi 22 octobre 2025.
C’est quoi ton entreprise ? L’Ecocyclerie des Mauges
Saint-Quentin-en-Mauges 2 Rue des Métiers Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22 11:30:00
fin : 2025-10-22 12:30:00
Date(s) :
2025-10-22 2025-10-29
C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’une boutique solidaire
Saviez-vous que tous les objets encombrant vos placards et greniers peuvent avoir une deuxième vie ? Donnez-les à l’écocyclerie qui se chargera de les revaloriser ou les recycler. Une économie au service des hommes et de leur environnement.
Visites gratuites sur INSCRIPTION.
Inscriptions à partir du 11 septembre à 10 h.
« C’est quoi ton entreprise ? » est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses de métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.
Programme élaboré par Ôsez Mauges .
Saint-Quentin-en-Mauges 2 Rue des Métiers Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32
English :
What is your business? Discover what goes on behind the scenes of a solidarity store
German :
Was ist dein Geschäft? Blick hinter die Kulissen eines Solidaritätsladens
Italiano :
Qual è la tua attività? Scoprite cosa succede dietro le quinte di un negozio di solidarietà
Espanol :
¿Cuál es tu negocio? Descubre lo que ocurre entre bastidores en una tienda solidaria
L’événement C’est quoi ton entreprise ? L’Ecocyclerie des Mauges Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2025-09-04 par Pôle Tourisme ôsezMauges