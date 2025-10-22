C’est quoi ton entreprise ? L’Ecocyclerie des Mauges Saint-Quentin-en-Mauges Montrevault-sur-Èvre

Saint-Quentin-en-Mauges 2 Rue des Métiers Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Début : 2025-10-22 11:30:00

fin : 2025-10-22 12:30:00

2025-10-22 2025-10-29

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’une boutique solidaire

Saviez-vous que tous les objets encombrant vos placards et greniers peuvent avoir une deuxième vie ? Donnez-les à l’écocyclerie qui se chargera de les revaloriser ou les recycler. Une économie au service des hommes et de leur environnement.

Visites gratuites sur INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre à 10 h.

« C’est quoi ton entreprise ? » est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses de métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges .

Saint-Quentin-en-Mauges 2 Rue des Métiers Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

English :

What is your business? Discover what goes on behind the scenes of a solidarity store

German :

Was ist dein Geschäft? Blick hinter die Kulissen eines Solidaritätsladens

Italiano :

Qual è la tua attività? Scoprite cosa succede dietro le quinte di un negozio di solidarietà

Espanol :

¿Cuál es tu negocio? Descubre lo que ocurre entre bastidores en una tienda solidaria

