C’est quoi ton Entreprise ? L’écurie des Mauges Le Pin-en-Mauges Beaupréau-en-Mauges mercredi 1 octobre 2025.

Début : 2025-10-01 15:00:00

fin : 2025-10-08 15:45:00

2025-10-01 2025-10-08 2025-10-14

C’est quoi ton entreprise ? découvrez l’envers du décor d’un centre équestre

Frederic vous accueille au sein des écuries réparties sur 11 hectares. Vous en découvrirez le fonctionnement, de l’entretien des infrastructures, au travail des chevaux et poneys, pour le bien-être des chevaux et des cavaliers. Une belle découverte !

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre 10 H.

C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Le Pin-en-Mauges 31 Rue de l’Abbé Cantiteau Beaupréau-en-Mauges 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

English :

What’s your business? Go behind the scenes of an equestrian center

German :

Was ist dein Unternehmen? Entdecken Sie die Hintergründe eines Reitzentrums

Italiano :

Scoprite cosa succede dietro le quinte di una scuola di equitazione

Espanol :

Descubra lo que ocurre entre bastidores en una escuela de equitación

