C’est quoi ton entreprise ? Les abeilles du P’tit Lili Drain Orée d’Anjou mercredi 8 octobre 2025.

Drain 1, La Pironnière Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-10-08 09:30:00

fin : 2025-10-28 10:30:00

2025-10-08 2025-10-21 2025-10-28

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor du métier d’apiculteur

Derrière le P’tit Lili se cache Fabien, apiculteur professionnel récemment installé. Ses ruches sont réparties sur une dizaine de ruchers situés en Maine-et-Loire. Il produit actuellement du miel et il envisage également de produire du pollen, de la propolis et des produits transformés à base de miel (nougat, pain d’épices, caramel au miel, bonbons…). Sa visite vous en apprendra plus sur les rouages de son métier-passion.

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre 10 H.

C’est quoi ton entreprise ? C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Drain 1, La Pironnière Orée d’Anjou 49530 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

English :

What is your business? Discover what goes on behind the scenes of the beekeeper’s job

German :

Was ist dein Betrieb? Blicken Sie hinter die Kulissen des Imkerberufs

Italiano :

Qual è la vostra attività? Scopri cosa succede dietro le quinte della professione apistica

Espanol :

¿Cuál es su negocio? Descubra lo que ocurre entre bastidores de la profesión apícola

