C’est quoi ton entreprise ? Les Cerfs de la Fardellière Valanjou Chemillé-en-Anjou

C’est quoi ton entreprise ? Les Cerfs de la Fardellière

Valanjou 4, lieu-dit la Fardelliere Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-10-22 16:00:00

fin : 2025-10-22 18:00:00

2025-10-22

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’une ferme, faisant de l’élevage de cervidés.

Freddy et Emilie, éleveurs de cerfs, de biches, de porcs et de bovins, et avant tout passionnés de nature, vous dévoileront les secrets de leur ferme. Entre visite guidée, transformation, ventes de produits de la ferme, vous en apprendrez davantage sur leur métier !

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre 10 H.

C’est quoi ton entreprise ?

C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

English :

What’s your business? Get a behind-the-scenes look at a farm that raises cervids.

German :

Was ist dein Betrieb? Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen eines Bauernhofs, der Hirsche züchtet.

Italiano :

Qual è la vostra attività? Date un’occhiata al dietro le quinte di un’azienda agricola che alleva cervidi.

Espanol :

¿Cuál es tu negocio? Echa un vistazo entre bastidores a una granja de cría de cérvidos.

