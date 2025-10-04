C’est quoi ton entreprise ? Les Savons de Léandra Andrezé Beaupréau-en-Mauges

C’est quoi ton entreprise ? Les Savons de Léandra

Andrezé Beaupréau-en-Mauges

Début : 2025-10-04 11:00:00

fin : 2025-10-18 12:00:00

2025-10-04 2025-10-11 2025-10-18 2025-10-25

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’une savonnerie artisanale

Telle une magicienne dans son atelier, Léandra manipule soude et huiles végétales pour fabriquer des savons artisanaux. Un savoir-faire atypique, des recettes naturelles et un soupçon de créativité, tels sont les ingrédients pour pratiquer ce métier !

Visites gratuites sur INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre à 10 h.

« C’est quoi ton entreprise ? » est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses de métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Andrezé 101 La Farinière Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

English :

What is your business? Discover what goes on behind the scenes of an artisanal soap factory

German :

Was ist dein Unternehmen? Blicken Sie hinter die Kulissen einer handwerklichen Seifenfabrik

Italiano :

Qual è la tua attività? Dietro le quinte di un saponificio artigianale

Espanol :

¿Cuál es tu negocio? Entre bastidores de una fábrica de jabón artesanal

