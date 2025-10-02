C’est quoi ton entreprise ? Les Vergers de la Grande Monnerie Botz-en-Mauges Mauges-sur-Loire

C’est quoi ton entreprise ? Les Vergers de la Grande Monnerie

Botz-en-Mauges 1 bis La Grande Monnerie Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Début : 2025-10-02 11:00:00

fin : 2025-10-30 11:45:00

2025-10-02 2025-10-09 2025-10-16 2025-10-23 2025-10-30

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’un verger

L’exploitation arboricole des Vergers de la Grande Monnerie cultive, transforme et vend des pommes et des fraises en circuit court. Pour mieux comprendre d’où viennent les produits que vous consommez, la visite présentera l’activité arboricole et les modes de production sur ce verger. Vous visiterez ensuite le magasin de producteurs et découvrirez les métiers sur place pour finir par une dégustation des produits de l’exploitation.

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre 10 H.

C’est quoi ton entreprise ? C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

What’s your business? Go behind the scenes of an orchard

Was ist dein Betrieb? Blick hinter die Kulissen eines Obstgartens

Qual è la vostra attività? Dietro le quinte di un frutteto

¿Cuál es su negocio? Entre los bastidores de un huerto

