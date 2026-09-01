C’est quoi ton entreprise ? L’Etable des Mauges Jallais Beaupréau-en-Mauges
samedi 3 octobre 2026 · Jallais · Beaupréau-en-Mauges
Informations pratiques
Beaupréau-en-Mauges
C’est quoi ton entreprise ? L’Etable des Mauges
Jallais 502 Lieu-dit le moulin de Vernon Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:30:00
fin : 2026-10-10 11:30:00
Date(s) :
2026-10-03 2026-10-10 2026-10-17 2026-10-31
Bienvenue chez mon producteur au naturel, découvrez l’envers du décor d’un élevage de bovins
Éleveurs de Salers, Charlyne et Florent ouvrent leurs portes pour vous faire découvrir leur ferme bio. La visite du 3 octobre sera consacrée à l’intégration harmonieuse de la ferme dans son environnement.
Au programme historique de la ferme, nourrissage de la basse cour, exploration dans les champs, visite de leurs logements insolites et dégustations des produits de la ferme.
Visites gratuites SUR INSCRIPTION.
Inscriptions à partir du 10 septembre, 10h.
Bienvenue chez mon producteur au naturel, c’est un programme élaboré par le CPIE Loire Anjou pour découvrir des agriculteurs et paysans qui produisent de façon naturelle dans les Mauges. De la découverte de leur métier à leurs productions, ces passionnés proposent des visites inédites .
Jallais 502 Lieu-dit le moulin de Vernon Beaupréau-en-Mauges 49510 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Welcome to My Organic Farm—Get a Behind-the-Scenes Look at a Cattle Farm
L’événement C’est quoi ton entreprise ? L’Etable des Mauges Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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