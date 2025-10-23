C’est quoi ton entreprise ? L’Oeuf des 2 Moulins Le Val d’Evre Montrevault-sur-Èvre

Le Val d’Evre Le Fief-Sauvin Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Début : 2025-10-23 10:30:00

fin : 2025-10-30 12:00:00

2025-10-23 2025-10-24 2025-10-30

C’est quoi ton entreprise ? découvrez l’envers du décor de la production et commercialisation d’oeufs

L’entreprise familiale, L’Œuf des 2 Moulins, est spécialisée depuis plus de 50 ans dans la production, le conditionnement et la commercialisation d’œufs. Une équipe de 25 personnes concilie élevage, production, et les dernières innovations technologiques pour conditionner et mettre en marché 125 millions d’œufs par an.

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre 10 H.

C’est quoi ton entreprise ?

C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Le Val d’Evre Le Fief-Sauvin Montrevault-sur-Èvre 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

English :

Discover what goes on behind the scenes of egg production and marketing

German :

Was ist dein Unternehmen? Erfahren Sie mehr über die Hintergründe der Produktion und Vermarktung von Eiern

Italiano :

Scoprite cosa succede dietro le quinte della produzione e della commercializzazione delle uova

Espanol :

Descubra lo que ocurre entre bastidores en la producción y comercialización de huevos

