C’est quoi ton entreprise ? LR Métallerie Beaupréau Beaupréau-en-Mauges

Beaupréau 2400 ZI Evre et Loire Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Début : 2025-10-07 10:00:00

fin : 2025-10-07 11:00:00

2025-10-07 2025-10-09 2025-10-14 2025-10-16 2025-10-22

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’une métallerie

Venez découvrir le Groupe LRM, spécialisé dans la métallerie, serrurerie et mécanosoudure. Ils proposent également le traitement de surface (sablage, métallisation et thermolaquage) ainsi que la conception de charpente métallique. Leurs équipes vous présenteront leur savoir-faire, de la conception à la pose, pour des projets sur mesure.

Visites gratuites sur INSCRIPTION.

A partir de 10 ans

Inscriptions à partir du 11 septembre 10H.

C’est quoi ton entreprise ?

C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. L’occasion pour les plus jeunes de découvrir les différents secteurs d’activités et peut être susciter des vocations …

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Beaupréau 2400 ZI Evre et Loire Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

English :

What is your company? Discover what goes on behind the scenes in a metal workshop

German :

Was ist dein Betrieb? Blick hinter die Kulissen eines Metallbetriebs

Italiano :

Qual è la vostra attività? Scoprite cosa succede dietro le quinte di una fabbrica di metalli

Espanol :

¿Cuál es su negocio? Descubra lo que ocurre entre bastidores en una fábrica metalúrgica

