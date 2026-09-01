C’est quoi ton entreprise ? Maine recuper Saint-Georges-des-Gardes Chemillé-en-Anjou

Informations pratiques

Chemillé-en-Anjou

C’est quoi ton entreprise ? Maine recuper

Saint-Georges-des-Gardes 7 Rue de l’Artisanat Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 15:00:00

fin : 2026-10-08 16:00:00

Date(s) :

2026-10-08 2026-10-22

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’une casse automobile.

Maine Recuper est une casse automobile agréée, spécialisée dans la récupération et le recyclage de véhicules. Notre centre VHU prend en charge les véhicules hors d’usage dans le respect des normes environnementales. Nous proposons également la vente de pièces automobiles d’occasion pour particuliers et professionnels.

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 10 septembre 10H.

C’est quoi ton entreprise ?

C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Saint-Georges-des-Gardes 7 Rue de l’Artisanat Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

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English :

What kind of business do you run? Take a look behind the scenes at a junkyard.

L’événement C’est quoi ton entreprise ? Maine recuper Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges