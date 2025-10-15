C’est quoi ton entreprise ? Maison Julien Gracq Saint Florent le Vieil Mauges-sur-Loire

Saint Florent le Vieil 1 Rue du Grenier À Sel Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Début : 2025-10-15 15:00:00

fin : 2025-10-15 16:00:00

2025-10-15 2025-10-29

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’une maison d’écrivains

Au rythme de la Loire, la Maison Julien Gracq est un espace de repos et de travail pour les écrivains en quête d’inspiration. Parcourez la maison et découvrez la vie de l’auteur du Rivage des Syrtes, la collection de cartes géographiques et des livres étonnants. La visite guidée vous amène à découvrir Louis Poirier et le métier d’écrivain.

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre 10 h.

C’est quoi ton entreprise ? C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. L’occasion pour les plus jeunes de découvrir les différents secteurs d’activités et peut-être susciter des vocations… Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Saint Florent le Vieil 1 Rue du Grenier À Sel Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

English :

What’s your business? Go behind the scenes of a writers’ house

German :

Was ist dein Unternehmen? Blick hinter die Kulissen eines Schriftstellerhauses

Italiano :

Qual è il tuo mestiere? Dietro le quinte di una casa di scrittori

Espanol :

¿Cuál es tu negocio? Entre bastidores de una casa de escritores

