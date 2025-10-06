C’est quoi ton entreprise ? Malbec Coffee Valanjou Chemillé-en-Anjou

C’est quoi ton entreprise ? Malbec Coffee

Valanjou 6 rue du docteur Laulaigne Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-10-06 10:00:00

fin : 2025-10-07 10:45:00

2025-10-06 2025-10-07 2025-10-08 2025-10-09 2025-10-10

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’un caféier

Malbec Coffee est un atelier de torréfaction artisanal spécialisé dans le café de spécialité, sélectionné avec soin et torréfié sur place. Entrez dans l’univers passionnant du café, de la graine à la tasse, l’occasion d’explorer ses origines, ses méthodes de transformation, ses métiers, et de poser toutes vos questions.

La visite se conclura par une dégustation de notre gamme de cafés de spécialité, soigneusement préparés pour vous faire vivre une véritable expérience sensorielle.

Visites gratuites sur INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre à 10 h.

C’est quoi ton entreprise ? » est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses de métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges .

