C’est quoi ton entreprise ? Manitou Beaupréau Beaupréau-en-Mauges

Début : 2025-10-21 14:30:00

fin : 2025-10-21 15:30:00

2025-10-21

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’une entreprise d’industrie mécanique

Manitou conçoit, assemble et distribue du matériel de manutention professionnelle dans le monde entier. La filière de Beaupréau vous ouvre ses portes à la découverte de savoir-faire précis.

Visites gratuites sur INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre à 10h

C’est quoi ton entreprise ? » est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses de métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. L’occasion pour les plus jeunes de découvrir les différents secteurs d’activités et peut être susciter des vocations … Programme élaboré par Ôsez Mauges .

Beaupréau 59 Rue de la Cité Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

English :

What is your company? Discover what goes on behind the scenes of a mechanical industry company

German :

Was ist dein Unternehmen? Blick hinter die Kulissen eines Unternehmens der Maschinenbauindustrie

Italiano :

Qual è la tua azienda? Uno sguardo dietro le quinte di un’azienda di ingegneria meccanica

Espanol :

¿Cuál es su empresa? Eche un vistazo entre bastidores a una empresa de ingeniería mecánica

