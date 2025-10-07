C’est quoi ton entreprise ? Manufacture de tressage Bégrolles-en-Mauges Beaupréau-en-Mauges

Bégrolles-en-Mauges, Beaupréau-en-Mauges

Début : 2025-10-07 10:30:00

fin : 2025-10-21 11:45:00

Dates: 2025-10-07, 2025-10-14, 2025-10-21

C’est quoi ton entreprise ? découvrez l’envers du décor d’une manufacture de tressage

La manufacture de tressage est un tiers-lieu dépendant de la Société Choletaise de Fabrication labélisée entreprise du patrimoine vivant. Sur l’ancien site de l’usine SCF à Bégrolles-en-Mauges, plus accessible aux groupes et moins bruyant, et sur une partie du site de la SCF actuelle, vous y retrouverez tous les métiers à tresser datant de 1830. Lacets, dentelles, galons, rubans, sangles, renforts, jacquards, serpentines, drisses, cordes et cordons y sont élaborés selon 5 procédés le tressage lent sur métiers bois, le tressage jacquard de dentelles, le tissage et le tricotage. Vous y trouverez également une mercerie d’usine.

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre, 10h.

« C’est quoi ton entreprise ? » est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses de métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Bégrolles-en-Mauges 15 Rue de la Croix de Pierre Beaupréau-en-Mauges 49122 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

What’s your business? Go behind the scenes of a weaving factory

Was ist dein Unternehmen? Blicken Sie hinter die Kulissen einer Flechtmanufaktur

Uno sguardo al dietro le quinte di una fabbrica di tessitura

Conozca entre bastidores una fábrica de tejidos

