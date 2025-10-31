C’est quoi ton entreprise ? MCGM Zone industrielle Sainte-Geneviève, D756 Beaupréau-en-Mauges

C’est quoi ton entreprise ? MCGM Zone industrielle Sainte-Geneviève, D756 Beaupréau-en-Mauges vendredi 31 octobre 2025.

C’est quoi ton entreprise ? MCGM

Zone industrielle Sainte-Geneviève, D756 Gesté Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 10:00:00

fin : 2025-10-31 11:30:00

Date(s) :

2025-10-31

C’est quoi ton entreprise ? découvrez l’envers du décor chez un menuisier

MCGM Menuiserie Charpente Gestoise Maurille est une entreprise familiale spécialisée dans la charpente, la construction bois, la menuiserie et l’agencement. Depuis plus de 28 ans, leur équipe d’artisans passionnés accompagne les particuliers et professionnels dans leurs projets. Poussez les portes de leurs ateliers, découvrez leurs métiers, leurs outils, leurs réalisations… et partagez un moment d’échange autour du travail du bois.

Une visite conviviale pour petits et grands, au coeur d’un savoir-faire local.

Visites gratuites sur INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre 10H.

C’est quoi ton entreprise ?

C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. L’occasion pour les plus jeunes de découvrir les différents secteurs d’activités et peut être susciter des vocations …

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Zone industrielle Sainte-Geneviève, D756 Gesté Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

English :

What’s your business? Discover what goes on behind the scenes at a carpenter’s

German :

Was ist dein Betrieb? Erfahren Sie, wie es hinter den Kulissen eines Tischlers aussieht

Italiano :

Scoprite cosa succede dietro le quinte di un laboratorio di falegnameria

Espanol :

Descubra lo que ocurre entre bastidores en un taller de carpintería

L’événement C’est quoi ton entreprise ? MCGM Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2025-09-04 par Pôle Tourisme ôsezMauges