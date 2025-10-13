C’est quoi ton entreprise ? Menuiserie Benoît Marais Valanjou Chemillé-en-Anjou

C’est quoi ton entreprise ? Menuiserie Benoît Marais

Valanjou 2 Zone Artisanale du, Le Pain Perdu Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-10-13 10:30:00

fin : 2025-10-15 11:30:00

2025-10-13 2025-10-14 2025-10-15 2025-10-17

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’une menuiserie

La menuiserie MARAIS a été créé en 1919. Elle propose ses services en menuiserie générale dans le secteur de la rénovation et le neuf. Certifiée QualibatRGE, l’entreprise prône l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Leur métier ? Fabriquant et poseur. Ce sont toutes ces facettes de leur métier qu’ils vous proposent de découvrir à leur atelier.

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre 10 H.

C’est quoi ton entreprise ?

C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

English :

What’s your business? Go behind the scenes of a carpentry workshop

German :

Was ist dein Betrieb? Blick hinter die Kulissen einer Tischlerei

Italiano :

Qual è la tua azienda? Scoprite cosa succede dietro le quinte di un laboratorio di falegnameria

Espanol :

¿Qué es su empresa? Descubra lo que ocurre entre bastidores en un taller de carpintería

