Informations pratiques

Sèvremoine

C’est quoi ton entreprise ? Metal360

Le Bordage – Torfou Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 09:30:00

fin : 2026-10-24 10:30:00

Date(s) :

2026-10-22 2026-10-23 2026-10-24

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’une métallerie

Plongez dans l’univers passionnant de METAL360 ! Labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) et centre d’entrainement pour les compétitions de haut niveau. L’atelier vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir les étapes de fabrication de ses ouvrages sur mesure depuis la conception au produit fini. Que vous soyez curieux ou passionné, venez rencontrer leurs artisans experts et vivre une expérience unique en famille ! Un voyage entre innovation, savoir-faire et défis de haut niveau vous attend !

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 10 septembre 10 H.

C’est quoi ton entreprise ? C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. L’occasion pour les plus jeunes de découvrir les différents secteurs d’activités et peut-être susciter des vocations… Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Le Bordage – Torfou Sèvremoine 49660 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

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English :

What is your company? Discover what goes on behind the scenes in a metal workshop

L’événement C’est quoi ton entreprise ? Metal360 Sèvremoine a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges