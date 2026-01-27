C’est quoi ton entreprise ? Musée des métiers Saint-Laurent-de-la-Plaine Mauges-sur-Loire
mardi 6 octobre 2026 · Saint-Laurent-de-la-Plaine · Mauges-sur-Loire
Informations pratiques
Mauges-sur-Loire
C’est quoi ton entreprise ? Musée des métiers
Saint-Laurent-de-la-Plaine Place de l’Église Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 10:00:00
fin : 2026-10-08 11:30:00
Date(s) :
2026-10-06 2026-10-08 2026-10-13 2026-10-15
C’est quoi ton entreprise ? découvrez l’envers du décor du musée des métiers
Le Musée des Métiers vous dévoile ses coulisses : Franck Naze, chargé des collections et de l’administration, et Laure-Anne Naudin, chargée de la médiation et de la communication, présenteront leurs missions au sein du musée. Comment fonctionne un musée associatif ? Comment se conçoit une exposition ? Comment gère-t-on l’inventaire des collections ? Comment prépare-t-on une animation pour des enfants de 3 à 15 ans et pour des adultes ?
Visites gratuites SUR INSCRIPTION.
Inscriptions à partir du 10 septembre 10H.
C’est quoi ton entreprise ?
C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.
Programme élaboré par Ôsez Mauges. .
Saint-Laurent-de-la-Plaine Place de l’Église Mauges-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32
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English :
What’s your business? Take a look behind the scenes at the Museum of Trades
L’événement C’est quoi ton entreprise ? Musée des métiers Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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