C’est quoi ton entreprise ? Nor Feed Chemillé Chemillé-en-Anjou

C’est quoi ton entreprise ? Nor Feed Chemillé Chemillé-en-Anjou mardi 7 octobre 2025.

C’est quoi ton entreprise ? Nor Feed

Chemillé 5 rue de Strasbourg Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-07 11:00:00

fin : 2025-10-21 12:00:00

Date(s) :

2025-10-07 2025-10-14 2025-10-21

C’est quoi ton entreprise ? découvrez l’envers du décor d’une entreprise de nutrition animale durable

De par son approche unique, sa démarche scientifique et sa capacité d’innovation, l’entreprise angevine No-feed est devenue au fil des ans un acteur référent de la nutrition animale durable. Ses botanicals sont aujourd’hui présents dans plus de 40 pays à travers le monde par les professionnels de la santé et de la nutrition des animaux. Vous pourrez découvrir comment la société NOR-FEED garantie la qualité des produits de la réception des matières premières jusqu’à l’expédition en passant par la ligne de production.

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre 10 H.

C’est quoi ton entreprise ?

C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Chemillé 5 rue de Strasbourg Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

English :

Discover what goes on behind the scenes at a sustainable animal nutrition company

German :

Was ist dein Unternehmen? Erfahren Sie, was hinter den Kulissen eines Unternehmens für nachhaltige Tiernahrung passiert

Italiano :

Scoprite cosa succede dietro le quinte di un’azienda di nutrizione animale sostenibile

Espanol :

Descubra lo que ocurre entre bastidores en una empresa de nutrición animal sostenible

L’événement C’est quoi ton entreprise ? Nor Feed Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2025-09-04 par Pôle Tourisme ôsezMauges