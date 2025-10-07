C’est quoi ton entreprise ? Nor Feed Chemillé Chemillé-en-Anjou
mardi 7 octobre 2025.
C’est quoi ton entreprise ? Nor Feed
Chemillé 5 rue de Strasbourg Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-07 11:00:00
fin : 2025-10-21 12:00:00
Date(s) :
2025-10-07 2025-10-14 2025-10-21
C’est quoi ton entreprise ? découvrez l’envers du décor d’une entreprise de nutrition animale durable
De par son approche unique, sa démarche scientifique et sa capacité d’innovation, l’entreprise angevine No-feed est devenue au fil des ans un acteur référent de la nutrition animale durable. Ses botanicals sont aujourd’hui présents dans plus de 40 pays à travers le monde par les professionnels de la santé et de la nutrition des animaux. Vous pourrez découvrir comment la société NOR-FEED garantie la qualité des produits de la réception des matières premières jusqu’à l’expédition en passant par la ligne de production.
Visites gratuites SUR INSCRIPTION.
Inscriptions à partir du 11 septembre 10 H.
C’est quoi ton entreprise ?
C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.
Programme élaboré par Ôsez Mauges. .
Chemillé 5 rue de Strasbourg Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32
English :
Discover what goes on behind the scenes at a sustainable animal nutrition company
German :
Was ist dein Unternehmen? Erfahren Sie, was hinter den Kulissen eines Unternehmens für nachhaltige Tiernahrung passiert
Italiano :
Scoprite cosa succede dietro le quinte di un’azienda di nutrizione animale sostenibile
Espanol :
Descubra lo que ocurre entre bastidores en una empresa de nutrición animal sostenible
