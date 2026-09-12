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C’est quoi ton entreprise ? Nor Feed Chemillé Chemillé-en-Anjou

mardi 6 octobre 2026 · Chemillé · Chemillé-en-Anjou

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
mardi 6 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Chemillé
Adresse
5 rue de Strasbourg
Ville
49120 Chemillé-en-Anjou
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Chemillé-en-Anjou

C’est quoi ton entreprise ? Nor Feed

Chemillé 5 rue de Strasbourg Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 14:30:00
fin : 2026-10-07 15:30:00

Date(s) :
2026-10-06 2026-10-07

C’est quoi ton entreprise ? découvrez l’envers du décor d’une entreprise de nutrition animale durable
De par son approche unique, sa démarche scientifique et sa capacité d’innovation, l’entreprise angevine Nor-Feed est devenue au fil des ans un acteur référent de la nutrition animale durable. Ses botanicals sont aujourd’hui présents dans plus de 40 pays à travers le monde par les professionnels de la santé et de la nutrition des animaux. Vous pourrez découvrir comment la société Nor-Feed garantie la qualité des produits de la réception des matières premières jusqu’à l’expédition en passant par la ligne de production.

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 10 septembre 10H.

C’est quoi ton entreprise ?
C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.
Programme élaboré par Ôsez Mauges.   .

Chemillé 5 rue de Strasbourg Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32 

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English :

Discover what goes on behind the scenes at a sustainable animal nutrition company

L’événement C’est quoi ton entreprise ? Nor Feed Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges

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