C’est quoi ton entreprise ? Ouest Décolletage Chemillé Chemillé-en-Anjou

Chemillé 9 rue de Bellevue Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-10-09 14:00:00

fin : 2025-10-09 15:30:00

2025-10-09

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décolletage et de la mécanique de précision.

Ouest Décolletage, entreprise de mécanique de précision est basée à Chemillé depuis 1997. Experte dans l’usinage de tous types de métaux (inox, titane, laiton, alu…), l’entreprise travaille pour les secteurs aéronautiques, médicaux, pharmaceutiques, robotiques …

Visites gratuites sur INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre 10H.

C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. L’occasion pour les plus jeunes de découvrir les différents secteurs d’activités et peut être susciter des vocations …

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Chemillé 9 rue de Bellevue Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

English :

What’s your business? Discover the other side of bar turning and precision mechanics.

German :

Was ist dein Unternehmen? Entdecken Sie die Kehrseite des Automatendrehens und der Feinmechanik.

Italiano :

Qual è la vostra azienda? Scoprite cosa succede dietro le quinte della tornitura e della meccanica di precisione.

Espanol :

¿Qué es su empresa? Descubra lo que ocurre entre bastidores en el decoletaje y la ingeniería de precisión.

