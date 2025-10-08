C’est quoi ton entreprise ? Parc éolien de l’Hyrôme Chemillé-en-Anjou

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’un parc éolien.

Monté en 2020, ce parc éolien se compose de 5 éoliennes situées entre Valanjou et Chanzeaux. Sa particularité ? Le financement et la gouvernance sont assurés par des habitants et des collectivités locales. Découvrez ce modèle citoyen et l’organisation technique d’une éolienne !

Visites gratuites sur INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre 10 H.

C’est quoi ton entreprise ?

C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Valanjou Chemillé-en-Anjou 49670 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

English :

What’s your business? Find out what goes on behind the scenes at a wind farm.

German :

Was ist dein Unternehmen? Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen eines Windparks.

Italiano :

Qual è la vostra attività? Scoprite cosa succede dietro le quinte di un parco eolico.

Espanol :

¿Cuál es su negocio? Descubre lo que ocurre entre bastidores en un parque eólico.

