C’est quoi ton entreprise ? Parc éolien de l’Hyrôme Chemillé-en-Anjou

C’est quoi ton entreprise ? Parc éolien de l’Hyrôme
Valanjou Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
Début : 2025-10-08 14:30:00
fin : 2025-10-15 16:00:00
2025-10-08 2025-10-15 2025-10-22
C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’un parc éolien.
Monté en 2020, ce parc éolien se compose de 5 éoliennes situées entre Valanjou et Chanzeaux. Sa particularité ? Le financement et la gouvernance sont assurés par des habitants et des collectivités locales. Découvrez ce modèle citoyen et l’organisation technique d’une éolienne !
Visites gratuites sur INSCRIPTION.
Inscriptions à partir du 11 septembre 10 H.
C’est quoi ton entreprise ?
C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.
Programme élaboré par Ôsez Mauges. .
Valanjou Chemillé-en-Anjou 49670 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32
English :
What’s your business? Find out what goes on behind the scenes at a wind farm.
German :
Was ist dein Unternehmen? Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen eines Windparks.
Italiano :
Qual è la vostra attività? Scoprite cosa succede dietro le quinte di un parco eolico.
Espanol :
¿Cuál es su negocio? Descubre lo que ocurre entre bastidores en un parque eólico.
