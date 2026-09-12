C’est quoi ton entreprise ? Parc éolien de l’Hyrôme Valanjou Chemillé-en-Anjou

Informations pratiques

Chemillé-en-Anjou

C’est quoi ton entreprise ? Parc éolien de l’Hyrôme

Valanjou Eolienne E5 D124 Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 17:30:00

fin : 2026-10-08 19:00:00

Date(s) :

2026-10-08 2026-10-21

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’un parc éolien.

Mis en service en 2020, ce parc éolien est composé de 5 éoliennes situées entre les communes de Chanzeaux et Valanjou. Sa particularité ? Le financement et la gouvernance sont assurés par des habitant.e.s du territoire et des collectivités locales. Venez découvrir ce montage financier particulier et le fonctionnement d’une éolienne ! La visite est assurée par des bénévoles et salarié.e.s de l’association Atout Vent en Chemillois.

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 10 septembre 10H.

C’est quoi ton entreprise ?

C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Valanjou Eolienne E5 D124 Chemillé-en-Anjou 49670 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

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English :

What’s your business? Find out what goes on behind the scenes at a wind farm.

L’événement C’est quoi ton entreprise ? Parc éolien de l’Hyrôme Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges