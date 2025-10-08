C’est quoi ton entreprise ? Pascal Durot Le Fuilet Montrevault-sur-Èvre

Le Fuilet La Martinerie Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Début : 2025-10-08 16:00:00

fin : 2025-10-12 17:00:00

2025-10-08 2025-10-11 2025-10-12

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’un céramiste-potier

Découvrez les techniques de fabrication d’une poterie au cœur d’un atelier artisanal. Pascal vous présentera diverses façons de travailler l’argile du tournage au modelage en passant par l’estampage et l’émaillage. Fort de nombreuses années d’expérience, il vous dévoilera le fonctionnement de son four à bois. Ce sera l’occasion de découvrir les coulisses d’un atelier de potier.

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre 10 h.

C’est quoi ton entreprise ? C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. L’occasion pour les plus jeunes de découvrir les différents secteurs d’activités et peut-être susciter des vocations… Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Le Fuilet La Martinerie Montrevault-sur-Èvre 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

English :

What’s your business? Go behind the scenes of a ceramist-potter

German :

Was ist dein Unternehmen? Blick hinter die Kulissen eines Töpfers und Keramikers

Italiano :

Qual è la tua attività? Dietro le quinte di un vasaio-ceramista

Espanol :

¿Cuál es su negocio? Entre bastidores de un alfarero-ceramista

