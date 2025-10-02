C’est quoi ton entreprise ? Prostyl Beaupréau Beaupréau-en-Mauges

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’une menuiserie

La menuiserie historique du territoire des Mauges, Prostyl, renait de ses cendres. Venez découvrir leurs métiers de passions, leurs savoir-faire locaux ainsi que leur outil de production moderne et bas carbone. Vous aurez l’occasion d’assister à une démonstration de notre offre produit ouverte pour les particuliers la configuration personnalisée, la commande par internet et l’assistance à la pose.

Visites gratuites sur INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre 10H.

C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. L’occasion pour les plus jeunes de découvrir les différents secteurs d’activités et peut être susciter des vocations …

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

English :

What’s your business? Discover what goes on behind the scenes in a carpentry shop

German :

Was ist dein Betrieb? Blick hinter die Kulissen einer Tischlerei

Italiano :

Qual è la tua attività? Scoprite cosa succede dietro le quinte di un laboratorio di falegnameria

Espanol :

¿Cuál es su negocio? Descubra lo que ocurre entre bastidores en un taller de carpintería

