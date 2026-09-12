C’est quoi ton entreprise ? Rev’Coutures Sainte-Christine Chemillé-en-Anjou

Informations pratiques

Chemillé-en-Anjou

C’est quoi ton entreprise ? Rev’Coutures

Sainte-Christine 3 Rue de l’Ilereau Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05 17:00:00

fin : 2026-10-05 17:30:00

Date(s) :

2026-10-05 2026-10-12 2026-10-19 2026-10-26

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’un couturier.

Micro-entreprise créée en 2017, Franck a au fil des années agrandit l’atelier pour y accueillir les clients et les stagiaires. Il transmet sa passion en apprenant la couture et le métier de la retouche des vêtements grâce à différents ateliers.

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 10 septembre 10H.

C’est quoi ton entreprise ?

C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Sainte-Christine 3 Rue de l’Ilereau Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

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English :

What kind of business do you run? Get a behind-the-scenes look at a fashion designer’s world.

L’événement C’est quoi ton entreprise ? Rev’Coutures Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges