C’est quoi ton entreprise ? Rev’Coutures Sainte-Christine Chemillé-en-Anjou
lundi 5 octobre 2026 · Sainte-Christine · Chemillé-en-Anjou
Informations pratiques
Chemillé-en-Anjou
C’est quoi ton entreprise ? Rev’Coutures
Sainte-Christine 3 Rue de l’Ilereau Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05 17:00:00
fin : 2026-10-05 17:30:00
Date(s) :
2026-10-05 2026-10-12 2026-10-19 2026-10-26
C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’un couturier.
Micro-entreprise créée en 2017, Franck a au fil des années agrandit l’atelier pour y accueillir les clients et les stagiaires. Il transmet sa passion en apprenant la couture et le métier de la retouche des vêtements grâce à différents ateliers.
Visites gratuites SUR INSCRIPTION.
Inscriptions à partir du 10 septembre 10H.
C’est quoi ton entreprise ?
C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.
Programme élaboré par Ôsez Mauges. .
Sainte-Christine 3 Rue de l’Ilereau Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32
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English :
What kind of business do you run? Get a behind-the-scenes look at a fashion designer’s world.
L’événement C’est quoi ton entreprise ? Rev’Coutures Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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