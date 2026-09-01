C’est quoi ton entreprise ? Riman Bouzillé Orée d’Anjou

Informations pratiques

Orée d’Anjou

C’est quoi ton entreprise ? Riman

Bouzillé 9 Chemin des Rousselières Orée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 10:30:00

fin : 2026-10-08 12:00:00

Date(s) :

2026-10-08 2026-10-15

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’une fabrique de godets et d’équipements de manutention

PME familiale forte de plus de 40 ans d’expérience, Riman se spécialise dans la conception et la fabrication d’équipements de manutention, dans les secteurs de l’agriculture, de l’industrie et de l’environnement. De l’analyse du besoin du client à la conception d’une solution robuste et innovante, l’équipe est dotée d’un savoir-faire et d’une expertise pointue contribuant à l’efficacité opérationnelle.

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 10 septembre 10 H.

« C’est quoi ton entreprise ? » C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. L’occasion pour les plus jeunes de découvrir les différents secteurs d’activités et peut-être susciter des vocations…

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Bouzillé 9 Chemin des Rousselières Orée d’Anjou 49530 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

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English :

What kind of business do you run? Take a look behind the scenes at a factory that makes buckets and material-handling equipment

L’événement C’est quoi ton entreprise ? Riman Orée d’Anjou a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges