C’est quoi ton entreprise ? Ripoche Transport Z.I. Èvre et Loire Beaupréau-en-Mauges

Z.I. Èvre et Loire Beaupréau Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Début : 2025-10-14 15:00:00

fin : 2025-10-22 16:00:00

2025-10-14 2025-10-22

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’une entreprise de transports et logistique

Avec 140 collaborateurs et 78 véhicules moteurs, l’entreprise familiale Ripoche Transport assure le transport de marchandises sur toute la France. Un atelier poids lourd sur place permet la maintenance du parc. Des métiers variés à découvrir du quai de chargement au transport.

Visites gratuites sur INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre, 10h.

« C’est quoi ton entreprise ? » est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses de métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Z.I. Èvre et Loire Beaupréau Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

English :

What is your company? Discover what goes on behind the scenes of a transport and logistics company

German :

Was ist dein Unternehmen? Blick hinter die Kulissen eines Transport- und Logistikunternehmens

Italiano :

Che cos’è la vostra azienda? Dietro le quinte di un’azienda di trasporti e logistica

Espanol :

¿Qué es su empresa? Entre bastidores de una empresa de transporte y logística

