C’est quoi ton entreprise ? SAUR Barrage des Trois Rivières Le Longeron Sèvremoine

C’est quoi ton entreprise ? découvrez l’envers du décor d’une usine de production d’eau potable.

Le barrage des Trois Rivières, situé sur la Sèvre Nantaise, alimente l’usine de production d’eau potable du Longeron. Cette usine fournit chaque année 1,4 million de m³ d’eau potable à 11 communes déléguées, principalement situées sur le territoire de Sèvremoine. Elle constitue également une ressource de secours en cas de pollution de la Loire. Découvrez les mesures qui sont prises pour améliorer et assurer la qualité de l’eau la protection des ressources en eau, l’amélioration des traitements et la sécurisation des réseaux d’eau potable.

Visites gratuites sur INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre 10 h.

C’est quoi ton entreprise ? » est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Discover what goes on behind the scenes at a drinking water production plant.

Was ist dein Unternehmen? Erfahren Sie, wie es hinter den Kulissen einer Trinkwasseranlage aussieht.

Scoprite cosa succede dietro le quinte di un impianto di produzione di acqua potabile.

Descubra lo que ocurre entre bastidores en una planta de producción de agua potable.

