C’est quoi ton entreprise ? Savonnerie Milléniale La Chapelle-du-Genêt Beaupréau-en-Mauges

C’est quoi ton entreprise ? Savonnerie Milléniale

La Chapelle-du-Genêt 8 rue des Mauges Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01 17:00:00

fin : 2025-10-15 18:00:00

Date(s) :

2025-10-01 2025-10-03 2025-10-04 2025-10-08 2025-10-10 2025-10-15 2025-10-17 2025-10-18 2025-10-22 2025-10-29 2025-10-31

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’une savonnerie artisanale

Venez visiter cette savonnerie artisanale et découvrez leur démarche produits naturels, ingrédients locaux, respect de l’environnement. Vous visiterez l’atelier pour comprendre l’art de la saponification à froid et repartirez avec une vision complète de ce métier. Un moment d’échange pour partager leur passion et sensibiliser petits et grands à leur démarche artisanale et écoresponsable.

Visites gratuites sur INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre à 10 h.

« C’est quoi ton entreprise ? » est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses de métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

La Chapelle-du-Genêt 8 rue des Mauges Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

English :

What is your business? Discover what goes on behind the scenes of an artisanal soap factory

German :

Was ist dein Unternehmen? Blicken Sie hinter die Kulissen einer handwerklichen Seifenfabrik

Italiano :

Qual è la tua attività? Dietro le quinte di un saponificio artigianale

Espanol :

¿Cuál es tu negocio? Entre bastidores de una fábrica de jabón artesanal

