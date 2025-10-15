C’est quoi ton entreprise ? Selma VERRON Le Marillais Mauges-sur-Loire

C’est quoi ton entreprise ? Selma VERRON

Le Marillais 255 Rue du Mazureau Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Début : 2025-10-15 11:00:00

fin : 2025-10-15 11:45:00

2025-10-15 2025-10-17 2025-10-21

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’une artisan tapissier.

Sous les doigts agiles de Selma, textile et fibre prennent forme. De la réfection de fauteuils anciens dans le respect des techniques traditionnelles, à la création de décors sur mesures (rideaux, voilages, coussins…). Selma présente son métier de plus en plus rare en France artisan tapissier !

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre 10 h.

C’est quoi ton entreprise ? C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. L’occasion pour les plus jeunes de découvrir les différents secteurs d’activités et peut-être susciter des vocations… Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

English :

What’s your business? Take a behind-the-scenes look at an upholsterer’s craft.

German :

Was ist dein Betrieb? Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen eines Tapezierhandwerks.

Italiano :

Qual è la tua attività? Date un’occhiata al dietro le quinte di un tappezziere.

Espanol :

¿Cuál es su negocio? Eche un vistazo entre bastidores a un tapicero.

