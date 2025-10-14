C’est quoi ton entreprise ? Servi Mecagri Saint-Quentin-en-Mauges Montrevault-sur-Èvre

C’est quoi ton entreprise ? Servi Mecagri Saint-Quentin-en-Mauges Montrevault-sur-Èvre mardi 14 octobre 2025.

C’est quoi ton entreprise ? Servi Mecagri

Saint-Quentin-en-Mauges 1 Rue des Métiers Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-14 10:00:00

fin : 2025-10-30 10:45:00

Date(s) :

2025-10-14 2025-10-15 2025-10-16 2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-28 2025-10-29 2025-10-30

C’est quoi ton entreprise ? découvrez l’envers du décor d’une entreprise de transports et logistique

Servi Mecagri est un magasin de motoculture et de mécanique agricole. L’entreprise comprend 2 ateliers, un pour l’entretien et la réparation de matériels de motoculture et l’autre pour l’entretien et la réparation de matériels agricoles ainsi que la métallerie. Riche de cette diversité, la visite de ces ateliers permettra de mieux connaître leurs métiers et savoir-faire techniques.

Inscriptions à partir du 11 septembre à 10h.

Visite gratuite SUR INSCRIPTION.

A partir de 7 ans

C’est quoi ton entreprise ? » est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises. Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Saint-Quentin-en-Mauges 1 Rue des Métiers Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

English :

What’s your business? Discover the backstage of a transport and logistics company

German :

Was ist dein Unternehmen? Erfahren Sie mehr über die Hintergründe eines Transport- und Logistikunternehmens

Italiano :

Scoprite cosa succede dietro le quinte di un’azienda di trasporti e logistica

Espanol :

Descubra lo que ocurre entre bastidores en una empresa de transporte y logística

L’événement C’est quoi ton entreprise ? Servi Mecagri Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2025-09-04 par Pôle Tourisme ôsezMauges