C’est quoi ton entreprise ? Servi Mecagri Saint-Quentin-en-Mauges Montrevault-sur-Èvre
mardi 20 octobre 2026 · Saint-Quentin-en-Mauges · Montrevault-sur-Èvre
Informations pratiques
Montrevault-sur-Èvre
C’est quoi ton entreprise ? Servi Mecagri
Saint-Quentin-en-Mauges 1 Rue des Métiers Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 15:00:00
fin : 2026-10-20 16:00:00
Date(s) :
2026-10-20
C’est quoi ton entreprise ? découvrez l’envers du décor d’une entreprise de transports et logistique
Servi Mecagri est un magasin de motoculture et de mécanique agricole. L’entreprise comprend 2 ateliers, un pour l’entretien et la réparation de matériels de motoculture et l’autre pour l’entretien et la réparation de matériels agricoles ainsi que la métallerie. Riche de cette diversité, la visite de ces ateliers permettra de mieux connaître leurs métiers et savoir-faire techniques.
Inscriptions à partir du 10 septembre à 10h.
Visite gratuite SUR INSCRIPTION.
C’est quoi ton entreprise ? est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.
Programme élaboré par Ôsez Mauges. .
Saint-Quentin-en-Mauges 1 Rue des Métiers Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32
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English :
What’s your business? Discover the backstage of a transport and logistics company
L’événement C’est quoi ton entreprise ? Servi Mecagri Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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