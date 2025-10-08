C’est quoi ton entreprise ? Sevremiel Saint-André-de-la-Marche Sèvremoine

C’est quoi ton entreprise ? Sevremiel Saint-André-de-la-Marche Sèvremoine mercredi 8 octobre 2025.

C’est quoi ton entreprise ? Sevremiel

Saint-André-de-la-Marche 20 rue des Landes Sèvremoine Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08 16:00:00

fin : 2025-10-22 18:00:00

Date(s) :

2025-10-08 2025-10-15 2025-10-22 2025-10-29

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor du métier d’apiculteur

Installé depuis janvier 2018, Olivier Henry élève et accompagne 350 colonies d’abeilles destinées à la production de miel sous la marque Sevremiel. Les ruchers sont disposés dans un rayon de cinquante kilomètres autour de la miellerie. L’objectif de la visite est de découvrir une miellerie professionnelle et l’organisation associée au métier d’apiculteur, ses savoir-faire, ses pratiques spécifiques.

Visites gratuites SUR INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 11 septembre 10 H.

C’est quoi ton entreprise ? C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Saint-André-de-la-Marche 20 rue des Landes Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

English :

What is your business? Discover what goes on behind the scenes of the beekeeper’s job

German :

Was ist dein Betrieb? Blicken Sie hinter die Kulissen des Imkerberufs

Italiano :

Qual è la vostra attività? Scopri cosa succede dietro le quinte della professione apistica

Espanol :

¿Cuál es su negocio? Descubra lo que ocurre entre bastidores de la profesión apícola

L’événement C’est quoi ton entreprise ? Sevremiel Sèvremoine a été mis à jour le 2025-09-04 par Pôle Tourisme ôsezMauges