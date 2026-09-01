C’est quoi ton entreprise ? SNC Grands Fresnes Parc éolien Parc éolien des Grands Fresnes Beaupréau-en-Mauges

Informations pratiques

Beaupréau-en-Mauges

C’est quoi ton entreprise ? SNC Grands Fresnes Parc éolien

Parc éolien des Grands Fresnes La Poitevinière Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 14:30:00

fin : 2026-10-09 16:00:00

Date(s) :

2026-10-02 2026-10-09

C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’un parc éolien.

Ces 3 éoliennes proches de Neuvy forment un parc citoyen, financé par 220 habitants de Beaupréau en Mauges et Mauges Communuaté. Gouvernance locale, production locale, consommation locale via ENERCOOP: un vrai circuit court de l’électricité. La visite présente comment fonctionne une éolienne et les actions de protection de l’environnement.

Visites gratuites sur INSCRIPTION.

Inscriptions à partir du 10 septembre 10 h.

C’est quoi ton entreprise ? C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.

Programme élaboré par Ôsez Mauges. .

Parc éolien des Grands Fresnes La Poitevinière Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32

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English :

What’s your business? Find out what goes on behind the scenes at a wind farm.

L’événement C’est quoi ton entreprise ? SNC Grands Fresnes Parc éolien Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges