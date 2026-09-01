C’est quoi ton entreprise ? SNC Grands Fresnes Parc éolien Parc éolien des Grands Fresnes Beaupréau-en-Mauges
vendredi 2 octobre 2026 · Parc éolien des Grands Fresnes · Beaupréau-en-Mauges
Informations pratiques
Beaupréau-en-Mauges
C’est quoi ton entreprise ? SNC Grands Fresnes Parc éolien
Parc éolien des Grands Fresnes La Poitevinière Beaupréau-en-Mauges Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 14:30:00
fin : 2026-10-09 16:00:00
Date(s) :
2026-10-02 2026-10-09
C’est quoi ton entreprise ? Découvrez l’envers du décor d’un parc éolien.
Ces 3 éoliennes proches de Neuvy forment un parc citoyen, financé par 220 habitants de Beaupréau en Mauges et Mauges Communuaté. Gouvernance locale, production locale, consommation locale via ENERCOOP: un vrai circuit court de l’électricité. La visite présente comment fonctionne une éolienne et les actions de protection de l’environnement.
Visites gratuites sur INSCRIPTION.
Inscriptions à partir du 10 septembre 10 h.
C’est quoi ton entreprise ? C’est un programme de visites ouvertes à tous pour découvrir les coulisses des métiers, passions et compétences au cœur de nos entreprises.
Programme élaboré par Ôsez Mauges. .
Parc éolien des Grands Fresnes La Poitevinière Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 62 32
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English :
What’s your business? Find out what goes on behind the scenes at a wind farm.
L’événement C’est quoi ton entreprise ? SNC Grands Fresnes Parc éolien Beaupréau-en-Mauges a été mis à jour le 2026-09-01 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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